Самедов: после поражения в дерби с ЦСКА футболисты "Спартака" провели командный разговор

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ТАРАСОВКА /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. После поражения от ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России по футболу (1:2) футболисты "Спартака" провели нормальный командный разговор. Об этом журналистам рассказал полузащитник красно-белых Александр Самедов.
"После матча с ЦСКА у нас был нормальный командный разговор, подробности которого должны остаться внутри. Верю, что в ближайшей игре это пойдет нам на пользу. Такая команда, как "Спартак", не имеет права отдавать такие матчи, как с ЦСКА. На поле казалось, что мы контролируем игру, но в итоге мы допустили ошибки, которые лишили нас победы", - сказал Самедов.
Футболист также отметил, что давление болельщиков на игроков в "Спартаке" чувствуется сильнее, чем в других клубах.
"Давление болельщиков в "Спартаке" ощущается сильнее, чем в других командах. Мы в эту ситуацию попали сами и хотим из нее быстрее выбраться. Мы докажем болельщикам, что мы на правильном пути, нужно исправляться. Понятно, что сейчас в команде есть переживания из-за последнего матча и результатов команды на старте сезона", - сказал Самедов.