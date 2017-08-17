Футболист "Локомотива" Чорлука рассчитывает вернуться в строй к концу октября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Ведран Чорлука надеется полностью восстановиться от травмы к концу октября. Об этом хорватский игрок сообщил ТАСС.

"Трудно сейчас говорить о моих точных сроках возвращения, потому что травма довольно таки тяжелая. Надеюсь, что уже через месяц смогу приступить к индивидуальным тренировкам и к концу октября буду играть", - сказал 31-летний Чорлука.

В апреле в матче чемпионата России с "Амкаром" Чорлука получил травму ахиллова сухожилия, из-за чего выбыл на длительный срок. Хорват выступает за "Локомотив" с 2012 года, в 2015 году стал капитаном команды. В активе Чорлуки 95 матчей и 4 гола за сборную Хорватии.