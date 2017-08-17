Косово стало членом Международной федерации студенческого спорта

ТАСС, 17 августа. Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла в свои ряды Федерацию университетского спорта Косова. Об этом сообщается на официальной странице Национального олимпийского комитета (НОК) Косова в Twitter.

Международный олимпийский комитет признал НОК Косова полноправным членом организации в 2014 году. Помимо Косова, полноправными членами FISU стали федерации студенческого спорта Кабо-Верде, Маршалловых Островов, а также Сан-Томе и Принсипи.

Данное решение было принято в четверг по итогам голосования на генеральной ассамблее FISU в Тайбэе. За принятие Косова в члены организации проголосовали 62 выборщика при одном воздержавшемся, два голоса, один из которых принадлежал Сербии, были против. Кабо-Верде, Маршалловы Острова, а также Сан-Томе и Принсипи были приняты в FISU единогласно.

BREAKING NEWS#Kosovo #University Sports Federation becomes a full member of #FISU. Congratulations!@FISUnetwork @insidethegames pic.twitter.com/MPRzkBcdRQ — NOC KOSOVO (@NOCKOSOVO) 17 августа 2017 г.