Косово стало членом Международной федерации студенческого спорта

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ТАСС, 17 августа. Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла в свои ряды Федерацию университетского спорта Косова. Об этом сообщается на официальной странице Национального олимпийского комитета (НОК) Косова в Twitter.
Международный олимпийский комитет признал НОК Косова полноправным членом организации в 2014 году. Помимо Косова, полноправными членами FISU стали федерации студенческого спорта Кабо-Верде, Маршалловых Островов, а также Сан-Томе и Принсипи.
Данное решение было принято в четверг по итогам голосования на генеральной ассамблее FISU в Тайбэе. За принятие Косова в члены организации проголосовали 62 выборщика при одном воздержавшемся, два голоса, один из которых принадлежал Сербии, были против. Кабо-Верде, Маршалловы Острова, а также Сан-Томе и Принсипи были приняты в FISU единогласно.
BREAKING NEWS#Kosovo #University Sports Federation becomes a full member of #FISU. Congratulations!@FISUnetwork @insidethegames pic.twitter.com/MPRzkBcdRQ— NOC KOSOVO (@NOCKOSOVO) 17 августа 2017 г.