Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Окончательный состав сборной РФ по бобслею и скелетону на ОИ будет сформирован 15 января

Спорт
17 августа, 14:09 UTC+3 ПАРАМОНОВО область/ 17, августа. /ТАСС

В октябре определится расширенный состав сборной на олимпийский сезон

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРАМОНОВО /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Окончательный состав сборной России по бобслею и скелетону, который отправится на Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан, будет определен 15 января 2018 года. Об этом сообщил журналистам президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

"В октябре у нас определится расширенный состав сборной на олимпийский сезон, а 15 января мы окончательно определимся с теми, кто поедет на Игры-2018", - заметил Зубков.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Игровой момент матча
10
ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Абонент МТС подал иск к оператору на 30 млрд рублей
2
ФАС возбудила дела против "Дикси" и "Магнита" за дискриминацию поставщиков
3
Источник: Глаголеву похоронят в Москве на Троекуровском кладбище
4
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
5
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
6
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
7
Президент Южной Кореи заявил, что на полуострове больше никогда не будет войны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама