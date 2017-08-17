Окончательный состав сборной РФ по бобслею и скелетону на ОИ будет сформирован 15 января

ПАРАМОНОВО /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Окончательный состав сборной России по бобслею и скелетону, который отправится на Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан, будет определен 15 января 2018 года. Об этом сообщил журналистам президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

"В октябре у нас определится расширенный состав сборной на олимпийский сезон, а 15 января мы окончательно определимся с теми, кто поедет на Игры-2018", - заметил Зубков.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.