Хоккеисты "Автомобилиста" победили "Барыс" в матче Мемориала Блинова

ТАСС, 17 августа. Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" обыграл казахстанский "Барыс" со счетом 3:1 в матче Мемориала Блинова. Встречи турнира проходят в Омске.

В составе "Автомобилиста" отличились Илья Крикунов (1-я минута), Алексей Михнов (5), Александр Торченюк (9). За "Барыс" шайбу забросил Нурсултан Бельгибаев (37).

Мемориал Блинова, в котором принимают участие "Югра", "Амур", "Автомобилист", "Барыс" и "Авангард", завершится 20 августа. Клубы играют в один круг, победителем станет команда с большим количеством очков.

Мемориал имени Блинова посвящен памяти олимпийского чемпиона 1968 года Виктора Блинова. Впервые турнир состоялся в 1982 году. В 2017 году соревнования проходят после двухлетнего перерыва.