Экстрим-парки на Урале будут строить при реализации новых спортивных объектов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Министерство спорта Свердловской области предусмотрит создание площадок для занятия экстремальными видами спорта при строительстве новых крупных спортивных объектов. Об этом сообщил ТАСС региональный министр спорта Леонид Рапопорт.
"В новых спортивных объектах, которые мы будем строить в госсобственность, эти вещи (площадки для занятий экстремальными видами спорта) мы будем предусматривать", - рассказал Рапопорт.
Он также поддержал инициативу жителей района Академический в Екатеринбурге, которые своими руками построили на пустыре площадки для экстремальных дисциплин велоспорта. "Эта тема идет повсеместно по Свердловской области. У нас участники ТСЖ выступают с частной инициативой и в счет общедомовых трат предусматривают строительство площадок. Есть примеры государственно- частного партнерства, как в городах Березовский или Каменск-Уральский", - отметил министр.
Как рассказал ТАСС соорганизатор интернет-сообщества "Прыгай первым" Дмитрий Минин, на окраине Екатеринбурга были построены памп-трек - трасса с чередованием ям, кочек и контруклонов, а также дёрт - трасс со специальными трамплинами для выполнения трюков. "Когда трактор разровнял площадку здесь, были уже понятны ее размеры, что делать и как. Примерную схему нарисовали ручкой по бумажке и все. Трактор начал кидать ковши, и потом уже лопатами, граблями это все доделали, до красоты довели, соединили эти кучки - получилась трасса", - рассказал Минин.
По его словам, на самодельную площадку приходят заниматься многие жители города. "Несколько лет уже хотели построить что-то в городе. Теперь люди узнают о трассе, и приходит все больше кататься, ведь здесь бесплатно. Сейчас хорошая погода, каникулы, много детворы. Зимой хотим почистить трассу и продолжить катание", - добавил Минин.