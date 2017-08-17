Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зидан, Моуринью и Лев претендуют на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Спорт
17 августа, 15:02 UTC+3 ТАСС

Победитель будет назван 23 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан

© EPA/VASSIL DONEV

ТАСС, 17 августа. Зинедин Зидан ("Реал", Испания), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед", Англия), а также немец Йоахим Лёв (сборная Германии) претендуют на звание лучшего тренера по версии Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Всего в списке значатся 12 кандидатов, помимо Моуринью, Лёва и Зидана в шорт-листе номинантов присутствуют Массимилиано Аллегри ("Ювентус", Италия), Карло Анчелотти ("Бавария", Германия), Антонио Конте ("Челси", Англия), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", Англия), Леонарду Жардим ("Монако", Франция), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм", Англия), Диего Симеоне ("Атлетико", Испания) и Тите (сборная Бразилии).

Также ФИФА объявила номинантов на приз лучшему тренеру женской команды года. В список из 12 фамилий вошли Оливье Эхуафни (сборная Франции), Эмма Хейс ("Челси", Англия), Ральф Келлерманн ("Вольфсбург", Германия), Хави Льоренс ("Барселона", Испания), Нильс Нильсен (сборная Дании), Флоренс Омагбеми (сборная Нигерии), Жерар Прешёр ("Лион", Франция), Доминик Талхаммер (сборная Австрии), Сарина Вигман (сборная Нидерландов) и Хван Юн-Бон (сборная КНДР).

Голосование стартует 21 августа и продлится до 7 сентября, победитель в каждой номинации будет выбран тренерами национальных сборных команд, их капитанами, а также болельщиками и представителями СМИ. Победители будут названы 23 октября в Лондоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Игровой момент матча
10
ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Требующий 30 млрд руб. от МТС тамбовчанин ранее пытался отсудить 1 млрд руб. у Минфина
2
Барду Новикову предъявлено окончательное обвинение по делу о хищении денег пайщиков
3
На Украине снесли все известные памятники Ленину
4
Грозы на южных курортах и заморозки на Северо-Западе России: лето подходит к концу
5
Киев начал передавать на территорию Крыма сигналы от пяти украинских каналов
6
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
7
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама