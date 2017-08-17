Зидан, Моуринью и Лев претендуют на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

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Зидан, Моуринью и Лев претендуют на звание лучшего тренера года по версии ФИФАСпорт 17 августа, 15:02
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ТАСС, 17 августа. Зинедин Зидан ("Реал", Испания), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед", Англия), а также немец Йоахим Лёв (сборная Германии) претендуют на звание лучшего тренера по версии Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Всего в списке значатся 12 кандидатов, помимо Моуринью, Лёва и Зидана в шорт-листе номинантов присутствуют Массимилиано Аллегри ("Ювентус", Италия), Карло Анчелотти ("Бавария", Германия), Антонио Конте ("Челси", Англия), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", Англия), Леонарду Жардим ("Монако", Франция), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм", Англия), Диего Симеоне ("Атлетико", Испания) и Тите (сборная Бразилии).
Также ФИФА объявила номинантов на приз лучшему тренеру женской команды года. В список из 12 фамилий вошли Оливье Эхуафни (сборная Франции), Эмма Хейс ("Челси", Англия), Ральф Келлерманн ("Вольфсбург", Германия), Хави Льоренс ("Барселона", Испания), Нильс Нильсен (сборная Дании), Флоренс Омагбеми (сборная Нигерии), Жерар Прешёр ("Лион", Франция), Доминик Талхаммер (сборная Австрии), Сарина Вигман (сборная Нидерландов) и Хван Юн-Бон (сборная КНДР).
Голосование стартует 21 августа и продлится до 7 сентября, победитель в каждой номинации будет выбран тренерами национальных сборных команд, их капитанами, а также болельщиками и представителями СМИ. Победители будут названы 23 октября в Лондоне.
Here are the 1⃣2⃣ candidates for #TheBest FIFA Men's Coach 2017 pic.twitter.com/eHAYON2Kkg— FIFA.com (@FIFAcom) 17 августа 2017 г.