Бобслеистка Елизавета Зубкова может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

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ПАРАМОНОВО /Московская область/, 17 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская бобслеистка Елизавета Зубкова из-за проблем со здоровьем может завершить карьеру в спорте. Об этом сообщил ТАСС отец спортсменки, президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
21-летняя Зубкова, ранее занимавшаяся скелетоном, перешла в бобслей летом 2015 года. Последний раз спортсменка выходила на старт официальных соревнований в декабре 2016 года, когда на этапе Кубка Европы в Германии заняла пятое место.
"У Елизаветы остаются проблемы со здоровьем, и врачи считают, что выходом из ситуации может быть решение о завершении спортивной карьеры, - отметил Зубков. - Здоровье важнее любых спортивных побед. К октябрю будет принято окончательное решение: либо Елизавета останется, либо уйдет".
"Она вынуждена была пропустить практически весь прошлый сезон, этот тоже пока не складывается, - продолжил собеседник агентства. - Врачи говорят то одно, то другое. Только Елизавета возобновляет тренировки, как опять повторяются проблемы. Наступает момент, когда нужно принять окончательное решение".
Зубков подчеркнул, что занятие бобслеем сопряжено с большими физическими нагрузками. "Бывает такое, что спортсмен имеет очень светлую голову, но ему не хватает здоровья. И я честно скажу: как отец я не готов рисковать здоровьем своей дочери", - заключил Зубков.