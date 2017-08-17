Бобслеистка Елизавета Зубкова может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

ПАРАМОНОВО /Московская область/, 17 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская бобслеистка Елизавета Зубкова из-за проблем со здоровьем может завершить карьеру в спорте. Об этом сообщил ТАСС отец спортсменки, президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

21-летняя Зубкова, ранее занимавшаяся скелетоном, перешла в бобслей летом 2015 года. Последний раз спортсменка выходила на старт официальных соревнований в декабре 2016 года, когда на этапе Кубка Европы в Германии заняла пятое место.

"У Елизаветы остаются проблемы со здоровьем, и врачи считают, что выходом из ситуации может быть решение о завершении спортивной карьеры, - отметил Зубков. - Здоровье важнее любых спортивных побед. К октябрю будет принято окончательное решение: либо Елизавета останется, либо уйдет".

"Она вынуждена была пропустить практически весь прошлый сезон, этот тоже пока не складывается, - продолжил собеседник агентства. - Врачи говорят то одно, то другое. Только Елизавета возобновляет тренировки, как опять повторяются проблемы. Наступает момент, когда нужно принять окончательное решение".

Зубков подчеркнул, что занятие бобслеем сопряжено с большими физическими нагрузками. "Бывает такое, что спортсмен имеет очень светлую голову, но ему не хватает здоровья. И я честно скажу: как отец я не готов рисковать здоровьем своей дочери", - заключил Зубков.