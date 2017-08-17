Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес объявил о завершении карьеры

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ТАСС, 17 августа. Испанский вратарь Виктор Вальдес, известный по выступлениям за футбольный клуб "Барселона", принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
По информации источника, 35-летний футболист отклонил предложения "Бетиса", "Депортиво", "Лас-Пальмаса" и хихонского "Спортинга". Испанец будет работать продюсером на телеканале Crazy4fun. Также Вальдес станет ведущим собственной программы, в которой он будет брать интервью у бывших коллег.
Игровую карьеру Вальдес начал в испанской "Барселоне", за которую играл с 2000 по 2014 год. В составе каталонского клуба он стал шестикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, шестикратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы 2012 года.
В 2015 году испанец стал игроком "Манчестер Юнайтед", за который провел два матча, а во второй половине сезона-2015/16 выступал за льежский "Стандарт", в составе которого выиграл Кубок Бельгии.
Последним клубом Вальдеса стал английский "Мидлсбро", куда вратарь перешел летом 2016 года. В клубе из Северного Йоркшира Вальдес провел сезон-2016/17, приняв участие в 28 матчах и пропустив в них 36 голов.