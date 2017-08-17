Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес объявил о завершении карьеры

ТАСС, 17 августа. Испанский вратарь Виктор Вальдес, известный по выступлениям за футбольный клуб "Барселона", принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, 35-летний футболист отклонил предложения "Бетиса", "Депортиво", "Лас-Пальмаса" и хихонского "Спортинга". Испанец будет работать продюсером на телеканале Crazy4fun. Также Вальдес станет ведущим собственной программы, в которой он будет брать интервью у бывших коллег.

Игровую карьеру Вальдес начал в испанской "Барселоне", за которую играл с 2000 по 2014 год. В составе каталонского клуба он стал шестикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, шестикратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы 2012 года.

В 2015 году испанец стал игроком "Манчестер Юнайтед", за который провел два матча, а во второй половине сезона-2015/16 выступал за льежский "Стандарт", в составе которого выиграл Кубок Бельгии.

Последним клубом Вальдеса стал английский "Мидлсбро", куда вратарь перешел летом 2016 года. В клубе из Северного Йоркшира Вальдес провел сезон-2016/17, приняв участие в 28 матчах и пропустив в них 36 голов.