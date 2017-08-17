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Путин предоставил гражданство РФ австралийскому велогонщику Перкинсу

Спорт
17 августа, 15:28 дата обновления: 17 августа, 15:42 UTC+3

30-летний спортсмен является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером ОИ-2012 по велоспорту на треке

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Велогонщик Шейн Перкинс

Велогонщик Шейн Перкинс

© EPA/CHRISTOPHE KARABA

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг предоставил российское гражданство двукратному чемпиону мира и бронзовому призеру Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке австралийцу Шейну Перкинсу. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации Перкинса Шейна Алана, родившегося 30 декабря 1986 г. в Австралии", - говорится в документе.

В феврале Перкинс объявил, что Федерация велосипедного спорта России предоставила ему возможность отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. При этом велогонщик сообщил, что не намерен отказываться от австралийского гражданства, несмотря на намерение принять российское. В августе Перкинс выступил на чемпионате России по велоспорту на треке в составе сборной Москвы, заняв первое место в командном спринте.

Перкинс завоевал бронзу Олимпиады в Лондоне 2012 года в спринте, он является двукратным чемпионом мира (2011, 2012), серебряным (2010) и бронзовым (2006) призером мировых первенств. Перкинс не был включен в основной состав команды Австралии на Игры-2016, войдя в число резервистов. 

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