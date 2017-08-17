Чемпион ОИ-2008 испанский велогонщик Самуэль Санчес провалил допинг-тест

ТАСС, 17 августа. Испанский велогонщик команды мирового тура BMC Racing Самуэль Санчес дисквалифицирован на неопределенный срок за нарушение антидопинговых правил допинга. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

В допинг-пробе спортсмена, взятой 9 августа 2017 года, обнаружено запрещенное вещество - гормон роста. 39-летний велогонщик имеет право запросить вскрытие пробы B.

Гонсалес является олимпийским чемпионом 2008 года в командной гонке.