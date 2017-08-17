Велогонщик Перкинс дебютирует за сборную России в октябре на чемпионате Европы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Первым стартом австралийского велогонщика на треке Шейна Перкинса в составе сборной России станет чемпионат Европы, который пройдет в октябре в Берлине. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.

Указ Владимира Путина о предоставлении Перкинсу российского гражданства был опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Первым соревнованием для Перкинса в сборной России будет чемпионат Европы этого года", - сказал Кучерявый.

Турнир пройдет с 19 по 22 октября.

Перкинс является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2012 года на треке.