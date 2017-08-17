Федерация бобслея России надеется получить перед началом олимпийского сезона новую технику

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ПАРАМОНОВО /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Руководство Федерации бобслея России надеется, что сможет получить в олимпийском сезоне для своих спортсменов новую технику. Об этом сообщил журналистам президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
"Мы все понимаем, какое непростое финансовое положение сейчас в стране, - заметил Зубков. - Министерство спорта пока не говорит ни да, ни нет на все просьбы купить нам в преддверии Олимпиады новую технику, но оно пытается изыскать все средства, чтобы помочь нам. Мы надеемся, что будем выступать в Южной Корее на новой технике. Протестируем ее и затем будем достойно представлять страну на главном старте четырехлетия".
Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.