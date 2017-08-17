Стояновский и Ярзуткин вышли в плей-офф ЧЕ по пляжному футболу с первого места в группе

Где не родились, там пригодились: что принесли России натурализованные спортсменыСпорт 17 августа, 17:15
Дональд Трамп резко осудил снос памятников конфедератам в СШАМеждународная панорама 17 августа, 17:02
МИД РФ ждет от США отчета о сокращении штата диппредставительств в РоссииПолитика 17 августа, 17:00
Месси, Роналду и Ибрагимович претендуют на звание лучшего футболиста года по версии ФИФАСпорт 17 августа, 16:59
Российские ученые призывают обеспечить выполнение указов о финансировании наукиНаука 17 августа, 16:58
Тренер: Перкинс усилит командный спринт в сборной России по велоспорту на трекеСпорт 17 августа, 16:54
Футболист "Барселоны" Суарес пропустит четыре недели из- за травмы коленаСпорт 17 августа, 16:38
Капитан сборной России по волейболу Ковалев пропустит чемпионат ЕвропыСпорт 17 августа, 16:33
Зубков: "Парамоново" сможет претендовать на международные турниры после реконструкцииСпорт 17 августа, 16:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 августа. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин одержали победу над австрийской парой Юлиан Хёрль / Александр Хорст в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
Встреча завершилась со счетом 21:17, 21:14 в пользу россиян.
Стояновский и Ярзуткин заняли первое место в группе H, победив в двух матчах из трех, и начнут борьбу в плей-офф с 1/8 финала. Матч состоится 18 августа, соперник российской пары определится позднее.
Чемпионат Европы завершится 20 августа.