Стояновский и Ярзуткин вышли в плей-офф ЧЕ по пляжному футболу с первого места в группе

ТАСС, 17 августа. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин одержали победу над австрийской парой Юлиан Хёрль / Александр Хорст в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

Встреча завершилась со счетом 21:17, 21:14 в пользу россиян.

Стояновский и Ярзуткин заняли первое место в группе H, победив в двух матчах из трех, и начнут борьбу в плей-офф с 1/8 финала. Матч состоится 18 августа, соперник российской пары определится позднее.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.