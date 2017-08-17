Шляпников: сборная России по волейболу способна завоевать медали на чемпионате Европы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сборной России по волейболу по силам завоевать медали на чемпионате Европы 2017 года. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской сборной Сергей Шляпников.

Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Болгарии, Испании и Словении.

"С составом на чемпионат Европы мы определились, готовимся, наигрываем связи, - сказал Шляпников. - Должны быть медали [у сборной]. В этом плане ничего иного для сборной России быть не может. Федерация нам еще не ставила никаких задач, это только предстоит, но мы должны стремиться к вершине".

"Определяющей будет первая игра против команды Болгарии. Это сильный соперник. Нельзя сбрасывать со счетов и словенцев, которые на прошлом турнире были в финале. Вообще, на пьедестал будут претендовать пять-шесть команд".

Чемпионат Европы пройдет с 24 августа по 3 сентября в Польше.