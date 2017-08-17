Месси, Роналду и Ибрагимович претендуют на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА

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ТАСС, 17 августа. Нападающие Лионель Месси ("Барселона", Испания) и Криштиану Роналду ("Реал", Испания), а также выступавший в минувшем сезоне за английский "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович претендуют на звание лучшего игрока по версии Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Всего на награду претендуют 24 игрока. Помимо Месси, Роналду и Ибрагимовича в нем присутствуют Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия Дортмунд", Германия), Леонардо Бонуччи ("Милан"/"Ювентус", Италия), Джанлуиджи Буффон, Пауло Дибала(оба - "Ювентус", Италия), Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Марсело, Лука Модрич, Кейлор Навас, Серхио Рамос (все - "Реал"), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Эден Азар, Н'Голо Канте (оба - "Челси", Англия), Андрес Иньеста, Луис Суарес (оба - "Барселона"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия), Роберт Левандовский, Мануэль Нойер, Артуро Видаль (все - "Бавария", Германия), Неймар ("Барселона"/"Пари Сен-Жермен", Франция), Алексис Санчес ("Арсенал", Англия).
Также ФИФА объявила претенденток на приз лучшей футболистке года. В список из 10 фамилий вошли Люси Бронз, Карли Ллойд (обе - "Манчестер Сити", Англия), Дейна Кастельянос ("Санта Кларита", США), Пернилль Хардер ("Вольфсбург", Германия), Саманта Керр ("Скай Блю", США), Дженифер Марожан, Венди Ренар (обе - "Лион", Франция), Лиеке Мартенс ("Барселона", Испания), Вивьен Медема ("Бавария", Германия) и Джоди Тейлор ("Арсенал", Англия).
Голосование стартует 21 августа и продлится до 7 сентября, победитель в каждой номинации будет выбран тренерами национальных сборных команд, их капитанами, а также болельщиками и представителями СМИ. Победитель будет назван 23 октября.
Here are the 2⃣4⃣ candidates for #TheBest FIFA Men's Player 2017 pic.twitter.com/cJIfVGocCw— FIFA.com (@FIFAcom) 17 августа 2017 г.