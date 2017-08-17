Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Месси, Роналду и Ибрагимович претендуют на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА

Спорт
17 августа, 16:59 UTC+3 ТАСС

Всего на награду претендуют 24 игрока, победитель будет назван 23 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы
Криштиану Роналду и Лионель Месси

Криштиану Роналду и Лионель Месси

© AP Photo/Manu Fernandez

ТАСС, 17 августа. Нападающие Лионель Месси ("Барселона", Испания) и Криштиану Роналду ("Реал", Испания), а также выступавший в минувшем сезоне за английский "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович претендуют на звание лучшего игрока по версии Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Всего на награду претендуют 24 игрока. Помимо Месси, Роналду и Ибрагимовича в нем присутствуют Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия Дортмунд", Германия), Леонардо Бонуччи ("Милан"/"Ювентус", Италия), Джанлуиджи Буффон, Пауло Дибала(оба - "Ювентус", Италия), Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Марсело, Лука Модрич, Кейлор Навас, Серхио Рамос (все - "Реал"), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Эден Азар, Н'Голо Канте (оба - "Челси", Англия), Андрес Иньеста, Луис Суарес (оба - "Барселона"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия), Роберт Левандовский, Мануэль Нойер, Артуро Видаль (все - "Бавария", Германия), Неймар ("Барселона"/"Пари Сен-Жермен", Франция), Алексис Санчес ("Арсенал", Англия).

Также ФИФА объявила претенденток на приз лучшей футболистке года. В список из 10 фамилий вошли Люси Бронз, Карли Ллойд (обе - "Манчестер Сити", Англия), Дейна Кастельянос ("Санта Кларита", США), Пернилль Хардер ("Вольфсбург", Германия), Саманта Керр ("Скай Блю", США), Дженифер Марожан, Венди Ренар (обе - "Лион", Франция), Лиеке Мартенс ("Барселона", Испания), Вивьен Медема ("Бавария", Германия) и Джоди Тейлор ("Арсенал", Англия).

Голосование стартует 21 августа и продлится до 7 сентября, победитель в каждой номинации будет выбран тренерами национальных сборных команд, их капитанами, а также болельщиками и представителями СМИ. Победитель будет назван 23 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Игровой момент матча
10
ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин 18 августа совершит рабочую поездку в Севастополь
2
МИД РФ считает решение комитета по Собибору вопиющим фактом исторической амнезии
3
Лукашенко: Вера Глаголева снискала всенародную любовь и признание профессионалов
4
МИД РФ ждет от США отчета о сокращении штата диппредставительств в России
5
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
6
Россельхознадзор с 18 августа ограничит поставки с четырех белорусских предприятий
7
Киев начал передавать на территорию Крыма сигналы от пяти украинских каналов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама