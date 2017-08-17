Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газоны на тренировочных полях к ЧМ-2018 в Анапе и Геленджике засеют до 1 сентября

Спорт
17 августа, 18:01 UTC+3

Всего в дни чемпионата мира на Кубани футболистов будут принимать восемь баз и тренировочных полей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС 16 августа. Подрядчики планируют засеять тренировочные поля для чемпионата мира по футболу 2018 года в Геленджике и Анапе до 1 сентября. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на руководителя департамента Краснодарского края Владимир Сергеев.

Будет засеяно пять полей: по два в Анапе и в Геленджике, а также одно в Сочи. Еще на трех - тренировочной площадке "Спутник" в Сочи, стадионе "Кубань" и базе академии ФК "Краснодар" в Краснодаре - газон уже сформирован.

Всего в дни чемпионата мира на Кубани футболистов будут принимать восемь баз и тренировочных полей. Еще три предматчевые площадки, построенные в Сочи, уже опробовали участники Кубка конфедераций.

Чемпионат по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. В Сочи пройдет шесть матчей, включая матч 1/8 финала и четвертьфинал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Игровой момент матча
10
ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
2
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
3
Далай-лама считает, что Россия может стать лидирующей страной мира
4
МИД РФ считает решение комитета по Собибору вопиющим фактом исторической амнезии
5
Перкинс заявил, что получение гражданства РФ сделало его самым счастливым человеком в мире
6
Пикап въехал в толпу в Барселоне
7
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
Темы дня
Новости партнеров
Реклама