Газоны на тренировочных полях к ЧМ-2018 в Анапе и Геленджике засеют до 1 сентября

ТАСС 16 августа. Подрядчики планируют засеять тренировочные поля для чемпионата мира по футболу 2018 года в Геленджике и Анапе до 1 сентября. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на руководителя департамента Краснодарского края Владимир Сергеев.

Будет засеяно пять полей: по два в Анапе и в Геленджике, а также одно в Сочи. Еще на трех - тренировочной площадке "Спутник" в Сочи, стадионе "Кубань" и базе академии ФК "Краснодар" в Краснодаре - газон уже сформирован.

Всего в дни чемпионата мира на Кубани футболистов будут принимать восемь баз и тренировочных полей. Еще три предматчевые площадки, построенные в Сочи, уже опробовали участники Кубка конфедераций.

Чемпионат по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. В Сочи пройдет шесть матчей, включая матч 1/8 финала и четвертьфинал.