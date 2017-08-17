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Перкинс заявил, что получение гражданства РФ сделало его самым счастливым человеком в мире

Спорт
17 августа, 18:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

По словам велогонщика, сбылась его мечта

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Шейн Перкинс

Шейн Перкинс

© EPA/Keld Navntoft

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Велогонщик Шейн Перкинс после получения российского гражданства ощущает себя самым счастливым человеком на Земле. Об этом он сообщил ТАСС.

В четверг стало известно, что президент России Владимир Путин предоставил 30-летнему австралийцу Перкинсу гражданство РФ. Генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый сообщил ТАСС, что Перкинс дебютирует за национальную команду на чемпионате Европы, который пройдет с 19 по 22 октября в Берлине.

"Это невероятно, сейчас я самый счастливый человек в мире. Сбылась моя мечта и теперь я могу сосредоточиться на исполнении следующей - успешном выступлении на Олимпиаде в Токио. Хочу поблагодарить российский народ и, конечно, господина Путина. Надеюсь, что вся страна будет мной гордиться", - сказал Перкинс.

Перкинс является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке.

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