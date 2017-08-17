Хоккеисты "Амура" победили "Югру" в матче Мемориала Блинова

ТАСС, 17 августа. Хабаровский "Амур" одержал победу над ханты-мансийской "Югрой" со счетом 2:1 в матче Мемориала Блинова. Встречи предсезонного турнира проходят в Омске.

В составе "Амура" отличились Дмитрий Клопов (20-я минута) и Вячеслав Ушенин (25). За "Югру" шайбу забросил Вели-Матти Савинайнен (47).

Мемориал Блинова, в котором принимают участие "Югра", "Амур", "Автомобилист", "Барыс" и "Авангард", завершится 20 августа. Команды играют в один круг, победителем станет команда с большим количеством очков.

Мемориал имени Блинова посвящен памяти олимпийского чемпиона 1968 года Виктора Блинова. Впервые турнир состоялся в 1982 году. В 2017 году соревнования проходят после двухлетнего перерыва.