Юхансон заявил, что ему не принципиально, кто будет основным вратарем ХК ЦСКА

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Новичку клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА шведскому вратарю Ларсу Юхансону не принципиально, кто будет основным голкипером команды. Об этом он сообщил журналистам.

В четверг ЦСКА со счетом 2:1 обыграл "Витязь" во втором матче Кубка мэра Москвы.

"Мы играли хорошо, но не смогли забить много голов, как надеялись. Хорошо сыграли в защите, показав солидную игру в этом компоненте. Было ли скучно? Нет, здорово играть в такой сильной команде, как ЦСКА, и наблюдать за ее атакующими игроками, это приносит удовольствие", - сказал Юхансон.

"Сорокин - отличный вратарь, он очень помогает мне на тренировках. Благодаря ему я становлюсь лучше. Мне неважно, какой вратарь будет выходить на лед. Играть должен лучший", - считает новичок армейского клуба.

В заключительном матче турнира ЦСКА в пятницу встретится с московским "Динамо". Кубок мэра Москвы завершится 18 августа.