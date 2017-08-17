Юхансон заявил, что ему не принципиально, кто будет основным вратарем ХК ЦСКА

ОБСЕ осудила теракт в Барселоне и призвала положить конец терроризмуМеждународная панорама 17 августа, 20:12
Полиция Каталонии: при теракте в Барселоее пострадали 32 человекаМеждународная панорама 17 августа, 20:07
СМИ: полиция Испании потребовала не распространять фото- и видеоматериалы о терактеМеждународная панорама 17 августа, 20:04
Посольство РФ уточняет информацию, пострадали ли россияне при теракте в БарселонеПолитика 17 августа, 19:56
Не менее 13 человек погибли в теракте в БарселонеМеждународная панорама 17 августа, 19:48
Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира WTA в ЦинциннатиСпорт 17 августа, 19:46
Разрыв между бедными и богатыми интернет-пользователями увеличивается в АвстралииСоциальная ответственность 17 августа, 19:39
Абалакина и Дабижа вышли в раунд плей-офф ЧЕ по пляжному волейболуСпорт 17 августа, 19:37
Россияне выберут дерево годаСоциальная ответственность 17 августа, 19:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Новичку клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА шведскому вратарю Ларсу Юхансону не принципиально, кто будет основным голкипером команды. Об этом он сообщил журналистам.
В четверг ЦСКА со счетом 2:1 обыграл "Витязь" во втором матче Кубка мэра Москвы.
"Мы играли хорошо, но не смогли забить много голов, как надеялись. Хорошо сыграли в защите, показав солидную игру в этом компоненте. Было ли скучно? Нет, здорово играть в такой сильной команде, как ЦСКА, и наблюдать за ее атакующими игроками, это приносит удовольствие", - сказал Юхансон.
"Сорокин - отличный вратарь, он очень помогает мне на тренировках. Благодаря ему я становлюсь лучше. Мне неважно, какой вратарь будет выходить на лед. Играть должен лучший", - считает новичок армейского клуба.
В заключительном матче турнира ЦСКА в пятницу встретится с московским "Динамо". Кубок мэра Москвы завершится 18 августа.