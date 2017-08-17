ЦСКА не планирует отдавать хоккеистов в другие команды

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА на данный момент не намерен отдавать никого из своих хоккеистов в другие клубы. Об этом журналистам сообщил спортивный директор команды Алмаз Гарифулин.

В нынешнее межсезонье ЦСКА пополнился 12 новичками.

"Есть такие факторы как травмы, снижение мастерства. Или, наоборот, кто-то покажет из фарм-клуба выдающуюся игру. На сегодняшний день мы кого-то в другие клубы отправлять не планируем. Но никто ни от чего не застрахован", - сказал Гарифулин.

"Можно говорить, что в ближайшее время новых игроков у нас не будет. Доукомплектовывания не ожидается", - добавил он.