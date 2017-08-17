Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Цинциннати

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ТАСС, 17 августа. Россиянка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,5 млн).
В матче третьего круга россиянка, "посеянная" на турнире под восьмым номером, обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
В следующем раунде Кузнецова встретится с победителем противостояния Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) - Мэдисон Киз (США, 16).
Кроме Кузнецовой в соревнованиях продолжает участие россиянка Екатерина Макарова.
Турнир WTA завершится 21 августа.