Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Цинциннати

Спорт
17 августа, 19:46 UTC+3 ТАСС

В матче третьего круга россиянка обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро со счетом 6:2, 6:4

Поделиться
Материал из 1 страницы
Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© EPA/MARK LYONS

ТАСС, 17 августа. Россиянка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,5 млн).

В матче третьего круга россиянка, "посеянная" на турнире под восьмым номером, обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

В следующем раунде Кузнецова встретится с победителем противостояния Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) - Мэдисон Киз (США, 16).

Кроме Кузнецовой в соревнованиях продолжает участие россиянка Екатерина Макарова.

Турнир WTA завершится 21 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Игровой момент матча
10
ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
Не менее 13 человек погибли в теракте в Барселоне
3
Порошенко требует ускорить работу по подготовке изменений в конституцию по статусу Крыма
4
Самая молодая обладательница Нобелевской премии поступила в Оксфорд
5
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
6
ФАС выдаст предупреждение "Альфа Капиталу" из-за дискредитации банков-конкурентов
7
Далай-лама считает, что Россия может стать лидирующей страной мира
Темы дня
Новости партнеров
Реклама