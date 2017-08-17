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СМИ: "Реал" подаст апелляцию в CAS на дисквалификацию Роналду

Спорт
17 августа, 20:35 UTC+3 ТАСС

В первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны" португалец был удален с поля

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA/Toni Albir

ТАСС, 17 августа. Мадридский футбольный клуб "Реал" опротестует в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне решение Королевской федерация футбола Испании о пятиматчевой дисквалификации португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание AS.

В воскресенье "Реал" в первом матче Суперкубка Испании в гостях обыграл "Барселону" со счетом 3:1. Роналду вышел на замену на 57-й минуте матча и отличился на 80-й, забив второй гол своей команды. Во время празднования португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля, не согласившись с данным решением главного арбитра встречи, футболист толкнул судью в спину.

В понедельник Роналду был дисквалифицирован на пять матчей. В среду Королевская федерация футбола Испании отклонила апелляцию "Реала" на эту дисквалификацию. В итоге португалец пропустил ответный матч за Суперкубок, а также вероятно пропустит встречи чемпионата страны c "Депортиво", "Валенсией", "Леванте" и "Реал Сосьедадом".

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СМИ: дисквалификация Криштиану Роналду будет сокращена на один матч

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