СМИ: "Реал" подаст апелляцию в CAS на дисквалификацию Роналду

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ТАСС, 17 августа. Мадридский футбольный клуб "Реал" опротестует в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне решение Королевской федерация футбола Испании о пятиматчевой дисквалификации португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание AS.
В воскресенье "Реал" в первом матче Суперкубка Испании в гостях обыграл "Барселону" со счетом 3:1. Роналду вышел на замену на 57-й минуте матча и отличился на 80-й, забив второй гол своей команды. Во время празднования португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля, не согласившись с данным решением главного арбитра встречи, футболист толкнул судью в спину.
В понедельник Роналду был дисквалифицирован на пять матчей. В среду Королевская федерация футбола Испании отклонила апелляцию "Реала" на эту дисквалификацию. В итоге португалец пропустил ответный матч за Суперкубок, а также вероятно пропустит встречи чемпионата страны c "Депортиво", "Валенсией", "Леванте" и "Реал Сосьедадом".