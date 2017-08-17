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МФК "Динамо" следующий сезон проведет в Высшей лиге молодежным составом

Спорт
17 августа, 21:07 UTC+3 ТАСС

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев сообщил ТАСС, что финансовые проблемы не позволили клубу заявиться в новом сезоне в Суперлигу

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ТАСС, 17 августа. Действующий чемпион России, мини- футбольный клуб "Динамо" (Московская область) из-за финансовых проблем в следующем сезоне будет выступать молодежным составом в Высшей лиге - втором по силе дивизионе чемпионата страны. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В среду президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил ТАСС, что финансовые проблемы не позволили "Динамо" заявиться в новом сезоне в Суперлигу, и клуб подаст заявку на участие в Высшей лиге.

Проблемы с финансированием "Динамо" начались после того, как Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра", являющегося генеральным спонсором мини-футбольного клуба, сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком. Банк России пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка "Югра".

"Динамо" проведет следующий спортивный сезон в первенстве России среди команд Высшей лиги. Решение принято из-за финансовых трудностей клуба, связанных с отзывом лицензии у банка "Югра", генерального спонсора "Динамо". В Высшей лиге основу команды будут составлять игроки молодежного состава клуба", - говорится в сообщении.

"Динамо" является самым титулованным клубом России, на его счету 11 титулов чемпиона России и девять Кубков страны. Также "Динамо" является победителем Кубка УЕФА 2007 года.

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