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Шалимов: "Краснодар" уже давно не думает о возможном уходе Смолова из команды

Спорт
17 августа, 22:47 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 17, августа. /ТАСС

Главный тренер краснодарского клуба заявил, что в это трансферное окно футболист уже никуда не перейдет

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Федор Смолов

Федор Смолов

© Виталий Тимкив/ТАСС

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Федор Смолов никуда из команды не уйдет, об этом уже давно никто не думает. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер краснодарцев Игорь Шалимов.

Ранее сообщалось, что 27-летним Смоловым в это летнее трансферное интересовались "Спартак" и "Зенит".

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"Можно говорить, что Смолов в это трансферное окно никуда уже не уйдет. Мы давно об этом не думаем, - сказал Шалимов. - Хотим, чтобы он восстановился, набрал форму и помогал команде".

"Федор должен выходить на замены и набирать форму. Думаю, это произойдет быстро", - добавил тренер.

В четверг "Краснодар" в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы на своем поле обыграл сербскую "Црвену Звезду" со счетом 3:2. Впервые сыгравший в нынешнем сезоне Смолов вышел на поле на 66-й минуте, заменив Ивана Игнатьева. Форвард не играл в предыдущих матчах из-за травмы.

В прошлом сезоне Смолов сыграл за "Краснодар" в 22 матчах чемпионата России, став лучшим бомбардиром турнира с 18 голами. Также он провел восемь матчей в Лиге Европы, отличившись шесть раз, и одну встречу Кубка России, забив единожды.

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