"Бавария" начинает защиту титула чемпиона Германии по футболу

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Чемпионат Германии по футболу стартует в пятницу матчем между "Баварией" и "Байером". Мюнхенская "Бавария" вновь будет главным фаворитом бундеслиги, начав поход за шестым чемпионским титулом подряд.

В прошлом сезоне средняя посещаемость матчей бундеслиги, которых было сыграно 306, составила 41,5 тысяч человек. При этом посещаемость в чемпионате Германии снизилась - но лишь из-за того, что в прошлом сезоне в бундеслиге выступали сразу несколько команд из маленьких городков. Однако в новом сезоне на смену "Дармштадту", чей стадион вмещает лишь 17 тысяч зрителей, и "Ингольштадту" (15 тысяч) пришли "Штутгарт" и "Ганновер", представляющие крупные города.

Стадион в Штутгарте может вместить более 60 тысяч зрителей, арена в Ганновере - 49 тысяч, так что прибавка в зрителях будет существенной. Не исключено, будет улучшен и показатель сезона-2011/12, когда на матчи чемпионата Германии в среднем ходило более 45 тысяч болельщиков.

Чемпионат Германии привлекает большое количество зрителей не только наличием современных стадионов, многие из которых были построены или обновлены к чемпионату мира 2006 года. Первая бундеслига постепенно выходит в лидеры в Европы по качеству игры, пусть победителя вновь предсказать достаточно просто. Самый титулованный клуб страны "Бавария" выиграл пять предыдущих чемпионатов и не намерен останавливаться. В прошлом сезоне "Бавария" Карло Анчелотти стала едва ли не единственным клубом, кто сумел дать бой "Реалу" в Лиге чемпионов, который победил лишь в дополнительное время ответного матча - не без помощи судейских ошибок.

В межсезонье именно "Бавария" осуществила два главных трансфера в немецком футболе, арендовав у "Реала" колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса и выкупив за 40 с лишним миллиона евро у "Лиона" французского игрока опорной зоны Корантена Толиссо. В отличие от предыдущих лет, "Бавария" не стала забирать лидеров у главного конкурента - дортмундской "Боруссии", ограничившись на внутреннем рынке лишь защитником "Хоффенхайма" Никласом Зюле - победителем Кубка конфедераций.

Дортмундцы в 2012 году стали последним клубом, кто сумел в чемпионате опередить "Баварию". Чемпионат Германии-2016/17 был богат на сенсации, и главной стало второе место "Лейпцига", который сумел опередить "Боруссию", тогда как четвертое место занял еще один скромный клуб - "Хоффенхайм", которому после домашнего поражения от английского "Ливерпуля" (1:2), видимо, не удастся преодолеть квалификацию Лиги чемпионов.

Демарш Дембеле

"Лейпциг" и "Боруссия" сыграют в основном турнире Лиги чемпионов, к которой команды неплохо подготовились. Саксонцы решили взять количеством, пригласив целую группу новичков, самым дорогим из которых стал полузащитник французского "Пари Сен-Жермена" Жан-Кевен Огюстен. "Боруссию" пополнили чемпион Европы среди молодежных команд Максимилиан Филипп из "Фрайбурга", Омер Топрак из "Байера" и Махмуд Дауд из "Боруссии" менхенгладбахской.

Однако вторая половина августа может стать горячей для "Боруссии", чей 20-летний форвард Усман Дембеле - один из кандидатов на замену Неймару в "Барселоне". Дембеле самовольно покинул "Боруссию", пытаясь надавить на дортмундский клуб, который желает "навариться" на испанцах. Может покинуть дортмундцев и еще один молодой талант - турок Эмре Мор, претендентом на которого в числе других называется и "Зенит".

Новую команду в "Боруссии" призван строить специалист из Нидерландов Петер Бос, в прошлом сезоне возглавлявший "Аякс". Его подопечным удалось дать бой "Баварии" в матче за Суперкубок Германии, который прошел 5 августа в Дортмунде. Основное время завершилось вничью (2:2), однако в серии пенальти мюнхенцы завоевали первый трофей сезона.

Прошлый сезон провалили сразу несколько клубов, которые регулярно занимали места вслед за лидерами и выступали в еврокубках. В новом сезоне не будет даже в Лиге Европы ни "Шальке", ни "Байера", ни менхенгладбахской "Боруссии", а "Вольфсбург" и вовсе сохранил место в элите лишь в переходных матчах с "Айнтрахтом" из Брауншвейга. Игравший весной в плей-офф Лиги чемпионов "Байер" лишился двух своих лидеров - мексиканского форварда Хавьера Эрнандеса и турка Хакана Чалханоглу, а новым тренером команды стал выигрывавший с "аспириновыми" в качестве форварда чемпионат Германии в 1993 году Хайко Херрлих.

31-летний тренер "Шальке"

"Шальке" же возглавил 31-летний уроженец Италии Доменико Тедеско, ранее работавший с молодыми футболистами различных клубов. Тедеско не будет самым молодым тренером бундеслиги - "Хоффенхайм" возглавляет 30-летний Юлиан Нагельсманн.

"Кельн", "Герта" и "Фрайбург" представят Германию в Лиге Европы, а в чемпионате страны их задача - сохранить прошлогодний уровень. "Кельн" летом совершил самую пока крупную продажу игрока за пределы Германии - в китайский "Тяньцзинь Цуаньцзянь" отправился камерунский форвард Антони Модест, чей трансфер оценивается в 35 млн евро.

В чемпионате Германии запланированы 34 тура, последний будет сыгран 12 мая. В нынешнем сезоне зимний перерыв продлится с 17 декабря по 19 января. В турнире сыграют "Бавария" (Мюнхен), "Лейпциг", "Боруссия" (Дортмунд), "Хоффенхайм" (Зинсхайм), "Кельн", "Герта" (Берлин), "Фрайбург", "Вердер" (Бремен), "Боруссия" (Менхенгладбах), "Шальке" (Гельзенкирхен), "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне), "Байер" (Леверкузен), "Аугсбург", "Гамбург", "Майнц", "Вольфсбург", "Штутгарт", "Ганновер".

Первым чемпионом Германии в 1903 году стал клуб из Лейпцига, который не имеет отношения к нынешнему, основанному лишь восемь лет назад главой концерна "Ред Булл" Дитрихом Матешицем. В 1963-64 годах состоялся первый сезон в бундеслиге, по итогам которого чемпионом страны стал "Кельн". "Бавария" первый титул завоевала в 1932 году, а всего становилась лучшим клубом ФРГ/Германии 27 раз, девять побед у "Нюрнберга" (последний - в 1968 году), восемь - у дортмундской "Боруссии".