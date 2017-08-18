"Реал" будет главным фаворитом стартующего чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 18 августа. Чемпионат Испании по футболу стартует в пятницу двумя матчами первого тура. Лучший клуб страны и Европы мадридский "Реал" на старте сезона подтвердил свой статус фаворита, завоевав два трофея и дважды уверенно обыграв "Барселону".

За день до старта чемпионата страны в центре Барселоны произошел теракт, унесший более 10 жизней. Однако футбол - главная страсть испанцев, и вскоре новости с зеленых полей вновь станут центральными. Соболезнования семьям погибших и поддержку пострадавшим выразили все испанские клубы, забыв о соперничестве, едины в своей скорби были представители "Реала" и "Барселоны".

Лишившись бразильского форварда Неймара, "Барселона" начала сезон с неудач как на поле, так и на трансферном рынке. Два поражения от "Реала" (1:3, 0:2) в матчах за Суперкубок Испании даже вынудили известного своей "антимадридистской" позицией защитника Жерара Пике признать, что на данный момент главный оппонент сильнее. Кроме того, традиционно совершающая большое количество ошибок в селекционной работе "Барселона" пока не может найти замену Неймару - бразильца Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля" и француза Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии" их клубы хотят продать по явно завышенной цене.

Добровольный уход Неймара в "Пари Сен-Жермен" стал не только игровой, но и имиджевой потерей "Барселоны" - на фоне благополучного во всех отношениях "Реала", который летом нашел точечные замены покинувшим клуб футболистам. Защитники Хесус Вальехо и Тео Эрнандес, а также хавбек Дани Себальос наверняка еще проявят себя. Помимо Суперкубка Испании, "Реал" в августе завоевал Суперкубок Европы, обыграв английский "Манчестер Юнайтед" (2:1), и в трех официальных матчах лучше других выглядели футболисты, которые в "Реале" обычно подменяют лидеров - Иско и особенно Марко Асенсио.

Четыре стартовых матча чемпионата пропустит из-за дисквалификации Криштиану Роналду, однако Зинедин Зидан его может безболезненно заменить - в отсутствие лидера "Реал" в среду уверенно обыграл в ответном матче за Суперкубок "Барселону" (2:0), а вышедший вместо португальца Асенсио забил красивейший гол дальним ударом.

"Барселона" без Суареса

В отличие от "Реала", игра "Барселоны" очень зависит от лидеров. В матчах с "Реалом" никак не проявили себя ни Лионель Месси, ни Луис Суарес, а единственный мяч "Барселона" забила с очень спорного пенальти, назначенного после падения уругвайца. В ответном матче в Мадриде Суарес получил травму колена и пропустит целый месяц - четыре-пять туров "Барселоне" придется обходиться без центрального нападающего.

После ухода Луиса Энрике "Барселону" возглавил бывший наставник "Атлетика" из Бильбао Эрнесто Вальверде, которому предстоит работа под очень серьезным давлением. "Барселона" приобрела на проблемный правый фланг обороны португальца Нелсона Семеду из "Бенфики", а также выкупила у английского "Эвертона" собственного воспитанника Жерара Деулофеу, ранее выступавшего в аренде в итальянском "Милане". Для усиления центра поля за €40 млн приобретен один из лидеров сборной Бразилии Паулиньо, но ему уже 29 лет, и два последних сезона он выступал в Китае за "Гуанчжоу Эвергранд".

Полученные от Неймара €222 млн "Барселона" наверняка потратит, однако далеко не факт, что потенциальные новички впишутся в командную игру. Хотя "Барселона" нередко угадывает с приобретениями, как это случилось три года назад с Луисом Суаресом.

Сильнейший турнир Европы

Чемпионат Испании занимает первое место в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций. Хотя у него сложилась репутация турнира двух команд, в последние годы сразу несколько испанских клубов успешно выступали в еврокубках. "Севилья" трижды выиграла Лигу Европы, мадридский "Атлетико" дважды выходил в финал Лиги чемпионов. За последние пять лет испанские клубы выиграли 12 титулов в Европе.

"Атлетико" вновь будет главным конкурентом двух лидеров испанского футбола - в команде остались аргентинский тренер Диего Симеоне, который выжимает из игроков максимум, а также французский форвард Антуан Гризманн. "Атлетико" за нарушения трансферных правил не имеет права нынешним летом регистрировать новичков, потому, сохранив лидеров, "матрасники" не сделали приобретений, разве что со скандалом перешел из "Севильи" Витоло, однако он был отдан в аренду в "Лас-Пальмас". "Атлетико" будет проводить домашние матчи на стадионе "Ла Пеинета", или Олимпийском стадиона Мадрида, который получил в пользование от города вместо "Висенте Кальдерона", который будет снесен.

Новый дом "Атлетико" (благодаря спонсору он получил название "Ванда Метрополитано") расположен на восточной окраине испанской столицы, куда болельщикам "Атлетико" поначалу добираться будет непривычно. При этом первый домашний матч "Атлетико" проведет лишь в четвертом туре - 16 сентября против "Малаги".

В отличие от стабильного "Атлетико", "Севилья" каждый год обновляет состав, а после минувшего сезона андалусийцы лишились главного тренера - Хорхе Сампаоли возглавил сборную Аргентины. Его сменил другой аргентинский специалист - Эдуардо Бериссо, который ранее работал в "Сельте". Галисийцы Бериссо играли в атакующий футбол даже с "Реалом" и "Барселоной", в прошлом сезоне дойдя до полуфинала Лиги Европы.

Летом "Севилья" сделала несколько громких приобретений, среди которых можно выделить вернувшегося из итальянского "Интера" аргентинца Эвера Банегу и колумбийского форварда Луиса Муриэля, ранее выступавшего за итальянскую "Сампдорию". Кроме того, пополнил "Севилью" полузащитник сборной Испании Нолито из английского "Манчестера Сити".

Черышев остался в "Вильярреале"

По традиции претендовать на места в еврокубках будут "Вильярреал" (здесь продолжает выступать российский полузащитник Денис Черышев) и "Атлетик", который возглавил работавший во второй команде Хосе Сиганда. Намерена вернуться в число лидеров и "Валенсия", где теперь будет работать Марселино Гарсия Тораль. Усиливается "Бетис" Кике Сетьена, куда перешел полузащитник "Зенита" Хави Гарсия. Бразилец Налдо, ранее выступавший за "Краснодар", теперь будет защищать цвета "Эспаньола".

Элиту испанского футбола летом пополнили "Леванте" и "Хетафе", которым на возвращение хватило года. Новичком Ла Лиги также стала каталонская "Жирона", ранее в высшем дивизионе не выступавшая.

В чемпионате Испании будет сыграно 38 туров, последний из них состоится 20 мая. Запланирована новогодняя пауза в две с половиной недели. В турнире примут участие 20 команд - "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Атлетико" (Мадрид), "Севилья", "Вильярреал", "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян), "Атлетик" (Бильбао), "Эспаньол" (Барселона), "Алавес" (Витория), "Эйбар", "Малага", "Валенсия", "Сельта" (Виго), "Лас-Пальмас", "Бетис" (Севилья), "Депортиво" (Ла-Корунья), "Леганес", "Леванте" (Валенсия), "Хетафе", "Жирона".

Первым чемпионом Испании в 1929 году стала "Барселона", которая по количеству титулов (24) уступает лишь "Реалу" (33). 10 раз чемпионом страны становился "Атлетико", всего за почти 90 лет титул выигрывали лишь девять команд - и все они сейчас выступают в Ла Лиге.