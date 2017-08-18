Незасчитанный гол - не помеха: "Краснодар" победил "Црвену Звезду" в Лиге Европы

КРАСНОДАР, 18 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский "Краснодар" дома одержал победу над сербской "Црвеной Звездой" со счетом 3:2 в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы. Чтобы выйти в групповой этап турнира, в ответной встрече краснодарцы могут позволить себе даже проиграть - с разницей в один мяч при условии, что сами забьют не менее трех голов.

На 58-й минуте произошел самый обсуждаемый эпизод встречи - арбитры не засчитали мяч, побывавший за линией ворот. Полузащитник "Краснодара" Михайло Ристич пробил из-за штрафной площади в перекладину, от которой мяч отскочил в ворота и вылетел обратно в поле. Литовский судья Гедиминас Мажейка посчитал, что гола не было. После матча главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов заявил, что в еврокубках пора вводить видеоповторы.

"Гол был, мы это видели со скамейки, а затем на повторе - мяч в полуметре за линией ворот. Про видеоповторы наш клуб говорит давно, и мы надеемся, что когда-нибудь их введут. Гол был чистый, но это квалификация арбитров - нам есть, над чем работать, как и им", - сказал Шалимов.

Возмутился незасчитанным голом и футболист хозяев Виктор Классон. По его мнению, было тяжело не заметить то, что мяч пересек линию ворот. "Там был очевидный гол, сложно было его не увидеть. Но я не знаю, насколько финальный результат отличался бы, если бы гол засчитали", - отметил шведский полузащитник.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных арбитров. Она была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и применена на Кубке конфедераций 2017 года в России.

Возвращение Смолова

Матч с "Црвеной Звездой" стал первым в сезоне для лучшего бомбардира чемпионата России - 2016/17 Федора Смолова. Форвард вышел на поле на 66-й минуте, заменив Ивана Игнатьева. Смолов не играл в предыдущих матчах из-за травмы, и пока он восстанавливался, периодически появлялась информация, что нападающий "Краснодара" может сменить клуб. В частности, сообщалось, что в это летнее трансферное окно им интересовались московский "Спартак" и санкт-петербургский "Зенит".

Но главный тренер "Краснодара" заявил, что Смолов остается в Краснодаре". "Можно говорить, что Смолов в это трансферное окно никуда уже не уйдет. Мы давно об этом не думаем, - подчеркнул Шалимов. - Хотим, чтобы он восстановился, набрал форму и помогал команде".

"Краснодар" - фаворит ответного матча"

Встреча "Црвена Звезда" - "Краснодар", по итогам которой определится участник группового турнира второго по значимости еврокубка, состоится 24 августа в Белграде. Главный тренер сербского клуба Владан Милоевич считает, что в ответной игре фаворитом также будет российский клуб.

"Не могу обвинять своих игроков [в поражении], просто "Краснодар" - опытная команда, которая не первый год играет в Лиге Европы. В таких матчах за ошибки наказывают, что и было сделано. Сейчас мы надеемся на вторую игру, где нас ждут свои болельщики. "Краснодар" - фаворит, но мы отдадим все силы и посмотрим, что будет через семь дней", - отметил специалист.

Шведский защитник "Краснодара" Андреас Гранквист считает, что счет в первой встрече мог быть и более крупным в пользу его команды. "Мы хорошо сыграли, у нас почти все получалось, показывали хороший комбинационный футбол с [голевыми] моментами и вступали в прессинг. Но счет матча не такой крупный, каким мог бы быть. В следующем матче мы будем фаворитами", - уверен футболист.

"Краснодар" в четвертый раз выступает в Лиге Европы, каждый раз кубанская команда улучшала свои результаты. В прошлом сезоне клуб дошел до 1/8 финала, где уступил будущему финалисту - испанской "Сельте".