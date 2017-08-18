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Глава МОК выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Барселоне

Спорт
18 августа, 2:41 UTC+3 ТАСС

Томас Бах назвал террористический акт атакой на олимпийские ценности

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Томас Бах

Томас Бах

© EPA/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 18 августа. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил соболезнования родственникам и близким жертв теракта, который в четверг произошел в Барселоне. Сообщение опубликовано на странице МОК в Twitter.

"Этот теракт является атакой на олимпийские ценности - он произошел в городе, который принимал Олимпийские игры 1992 года. Мы осуждаем действия террористов, выражаем соболезнования семьям и друзьям погибших", - говорится в сообщении.

В результате наезда фургона в Барселоне 13 человек погибли, более 100 пострадали. По делу о теракте два человека задержаны. Водителю фургона удалось скрыться с места происшествия. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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Теракт в Барселоне
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