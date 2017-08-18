Глава МОК выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Барселоне

СМИ: в Каталонии ликвидировали нескольких предполагаемых террористовМеждународная панорама 18 августа, 3:12
Глава МОК выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в БарселонеСпорт 18 августа, 2:41
В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 странМеждународная панорама 18 августа, 2:17
СМИ: в Испании объявлен трехдневный траур по жертвам теракта в БарселонеМеждународная панорама 18 августа, 2:06
Окончательное решение по вопросу смены руководства AIBA будет принято в сентябреСпорт 18 августа, 2:03
Аронян лидирует после первого круга блица на шахматном турнире в Сент-ЛуисеСпорт 18 августа, 1:48
Незасчитанный гол - не помеха: "Краснодар" победил "Црвену Звезду" в Лиге ЕвропыСпорт 18 августа, 1:41
Полиция связала теракт в Барселоне с произошедшим накануне взрывом в жилом домеМеждународная панорама 18 августа, 1:27
СМИ: футболист "Милана" Ньянг передумал переходить в "Спартак" и отменил медосмотрСпорт 18 августа, 1:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 августа. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил соболезнования родственникам и близким жертв теракта, который в четверг произошел в Барселоне. Сообщение опубликовано на странице МОК в Twitter.
"Этот теракт является атакой на олимпийские ценности - он произошел в городе, который принимал Олимпийские игры 1992 года. Мы осуждаем действия террористов, выражаем соболезнования семьям и друзьям погибших", - говорится в сообщении.
В результате наезда фургона в Барселоне 13 человек погибли, более 100 пострадали. По делу о теракте два человека задержаны. Водителю фургона удалось скрыться с места происшествия. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ).
We utterly condemn #BarcelonaAttack. Our thoughts are with the victims and their families and friends. – IOC President Thomas Bach (2/2)— IOC MEDIA (@iocmedia) 17 августа 2017 г.