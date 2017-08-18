Восемь пар из РФ вышли в полуфиналы чемпионата мира по танго

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Восемь пар из России вышли в полуфиналы чемпионата мира по танго по итогам отборочных туров. Результаты последнего из них оглашены в четверг в культурном центре "Усина дель арте" в аргентинской столице.
Россияне поборются за звание лучших в обеих категориях, представленных на чемпионате: салонное и сценическое танго. В полуфинале салонного танго выступят Максим Герасимов и Мария Васильева, Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, Станислав Фурсов и Екатерина Симонова, Максим и Наталья Лучко, Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева, Максим Извеков и Елена Кузнецова, Сергей Куркатов и Юлия Буреничева, а также Дмитрий Баранов и Татьяна Мартюшева.
По итогам отборочного тура по сценическому танго в следующий этап вышли Фурсов и Симонова, Извеков и Кузнецова, Герасимов и Васильева, Васин и Хамзина. В полуфинале также выступят Кузнецов и Николаева, которые стали одними из победителей чемпионата по аргентинскому танго для стран СНГ и Балтии, прошедшего в Москве в апреле. Кроме того, место в финале по сценическому танго себе уже гарантировали Максим и Наталья Лучко, которых признали лучшими в этой категории на чемпионате Европы.
Как отметили Васин и Хамзина в беседе с ТАСС, оглашение результатов отборочного тура по сценическому танцу стало для них особенно волнительным. Поскольку танцоры заняли первое место в рейтинге, их имена названы последними. "Мы, естественно, смотрели весь чемпионат и уже выбрали пары, у которых, по нашему мнению, хороший уровень. Когда их называли, а нас еще нет, то, конечно, мы очень переживали", - отметил Васин.
В прошлом году танцоры из Москвы уже показали успешное выступление на чемпионате, заняв призовое пятое место в категории сценического танго. "За этот год очень прибавили те пары, которые были финалистами. Мы посмотрели их хореографию, это очень хороший результат", - сказал Васин. В то же время он отметил, что некоторые пары, показавшие в прошлом году высокий уровень, на этот раз не участвуют.
По данным организаторов, всего в качестве участников на чемпионате зарегистрировалось 13 пар из России. В общей сложности в соревнованиях в этом году участвуют более 500 пар из 51 страны мира.
Полуфиналы состоятся уже на этой неделе. Имена победителей чемпионата в категории салонное танго станут известны 22 августа, сценического - 23 августа.
Салонное танго представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. Салонный стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются виртуозная техника и зрелищность акробатических движений и фигур. В 2016 году чемпионами в обеих категориях стали аргентинцы.