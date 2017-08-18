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Чорлука попросил Самедова помочь хорватскому футболисту Пашаличу освоиться в "Спартаке"

Спорт
18 августа, 9:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Пашалич перешел в "Спартак" на правах аренды из "Челси"

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Игрок "Спартака" Марио Пашалич

Игрок "Спартака" Марио Пашалич

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Хорватский защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука попросил полузащитника "Спартака" Александра Самедова помочь новичку красно-белых Марио Пашаличу влиться в команду. Об этом Чорлука рассказал ТАСС.

22-летний хорватский игрок Пашалич перешел в "Спартак" этим летом на правах аренды из лондонского "Челси". Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года. Самедов был игроком "Локомотива" с 2012 по 2016 год, после чего подписал контракт со "Спартаком".

"Мы встретились с Пашаличем сразу после его приезда в Россию, поговорили с ним за ужином. Я сказал ему, что он перешел в большой, великий клуб. Также я позвонил Александру Самедову и попросил его, чтобы он помог Марио освоиться, если у него будут какие-нибудь вопросы", - отметил Чорлука.

"Марио - хороший игрок. Думаю, у него все получится", - сказал защитник.

В субботу "Локомотив" встретится со "Спартаком" в матче седьмого тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе "Открытие-Арена". "Предстоящий матч мы с Пашаличем не обсуждали", - сказал Чорлука, который не примет участия в игре из-за травмы.

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