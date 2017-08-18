Боксерский бой между Бетербиевым и немцем Кёллингом состоится 31 октября в Лас-Вегасе

ТАСС, 18 августа. Россиянин Артур Бетербиев и немец Энрико Кёллинг 31 августа проведут поединок за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в категории до 79,38 кг. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Бой пройдет в американском городе Лас-Вегас (штат Невада). В среду атлетическая комиссия Невады одобрила дату проведения боя. Также в этот вечер состоится поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 55,23 кг американцем Джесси Магдалено и мексиканцем Сезаром Хуаресом.

В июле текущего год Бетербиев сообщал, что промоутерская компания GYM отменила его бой с Кёллингом, так как по условиям компании россиянин должен был отказаться от своего иска о признании промоутерского соглашения недействительным, что Бетербиев сделать отказался. В мае российский боксер подал иск в суд к GYM и промоутеру Ивону Мишелю о признании контракта недействительным. По его словам, промоутер не выполнял договорные обязательства.

Действующим обладателем чемпионского пояса IBF в полутяжелом весе является американец Андре Уорд, который выиграл титул в ноябре 2016 года в поединке с другим российским боксером Сергеем Ковалевым. Победитель боя между Бетербиевым и Кёллингом получит право встретится с Уордом, который также владеет чемпионскими поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и WBO в весовой категории до 79,38 кг.

Бетербиев - чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы среди любителей. Он перешел в профессионалы в апреле 2013 года, подписав контракт с канадским промоутером Мишелем, и переехал в Монреаль. В 2015 году россиянин подписал контракт с американским менеджером Элом Хэймоном и дебютировал в США, все предыдущие бои он провел в Канаде. Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 11 побед (все - нокаутом), Кёллинг одержал победы в 23 боях и уступил в одном.