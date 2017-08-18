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Чорлука: говорить о шансах "Локомотива" в чемпионате России еще рано

Спорт
18 августа, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Московский клуб занимает третье место в чемпионате после шести туров

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Игрок "Локомотива" Ведран Чорлука

Игрок "Локомотива" Ведран Чорлука

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Разговоры о шансах "Локомотива" на успешное выступление в чемпионате России по футболу сезона-2017/18 преждевременны. Об этом ТАСС заявил хорватский защитник московской команды Ведран Чорлука.

"Думаю, еще рано говорить о шансах "Локомотива в чемпионате России, сезон только начался. Давайте на эту тему поговорим после октября-ноября. Конечно, хороший старт очень важен, но давайте посмотрим, что будет дальше", - сказал 31-летний Чорлука.

После шести туров "Локомотив" занимает третье место в чемпионате, набрав 13 очков.

В апреле Чорлука получил тяжелую травму, из-за которой выбыл на длительный срок - он рассчитывает вернуться в строй к концу октября. На вопрос, вернется ли к нему капитанская повязка, Чорлука ответил: "Я не обсуждал это с тренерским штабом. Для меня не важно, кто будет капитаном - я или Игорь [Денисов]. Самое главное для меня - приносить пользу команде".

Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года. Капитаном команды он стал в 2015 году.

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