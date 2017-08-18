Чорлука: говорить о шансах "Локомотива" в чемпионате России еще рано

Фарфан: вызов в сборную Перу доказывает, что в "Локомотиве" двигаюсь в верном направленииСпорт 18 августа, 9:48
Чорлука: говорить о шансах "Локомотива" в чемпионате России еще раноСпорт 18 августа, 9:35
Птицы Куршской косы: как их ловят и с чем едятВ стране 18 августа, 9:30
Боксерский бой между Бетербиевым и немцем Кёллингом состоится 31 октября в Лас-ВегасеСпорт 18 августа, 9:28
Консульство РФ пока не подтверждает информацию о пострадавших в Барселоне россиянахОбщество 18 августа, 9:19
Чорлука попросил Самедова помочь хорватскому футболисту Пашаличу освоиться в "Спартаке"Спорт 18 августа, 9:04
Правительственные силы в Сирии окружают террористов в районе города АкербатАрмия и ОПК 18 августа, 8:58
СМИ: "Челси" может оштрафовать футболиста Косту на €3,2 млнСпорт 18 августа, 8:55
Власти Каталонии заявили о связи между терактом в Барселоне и нападением в КамбрильсеМеждународная панорама 18 августа, 8:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Разговоры о шансах "Локомотива" на успешное выступление в чемпионате России по футболу сезона-2017/18 преждевременны. Об этом ТАСС заявил хорватский защитник московской команды Ведран Чорлука.
"Думаю, еще рано говорить о шансах "Локомотива в чемпионате России, сезон только начался. Давайте на эту тему поговорим после октября-ноября. Конечно, хороший старт очень важен, но давайте посмотрим, что будет дальше", - сказал 31-летний Чорлука.
После шести туров "Локомотив" занимает третье место в чемпионате, набрав 13 очков.
В апреле Чорлука получил тяжелую травму, из-за которой выбыл на длительный срок - он рассчитывает вернуться в строй к концу октября. На вопрос, вернется ли к нему капитанская повязка, Чорлука ответил: "Я не обсуждал это с тренерским штабом. Для меня не важно, кто будет капитаном - я или Игорь [Денисов]. Самое главное для меня - приносить пользу команде".
Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года. Капитаном команды он стал в 2015 году.