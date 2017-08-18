Фарфан: вызов в сборную Перу доказывает, что в "Локомотиве" двигаюсь в верном направлении

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Нападающий Джефферсон Фарфан сделал правильный выбор, перейдя в московский "Локомотив", что подтверждает его вызов в сборную Перу по футболу. Об этом Фарфан заявил ТАСС.
На прошлой неделе 32-летний Фарфан был приглашен в сборную Перу, куда не вызывался с марта 2016 года, для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с командами Боливии и Эквадора. Всего на счету Фарфана 75 матчей за сборную, в которых он забил 22 гола.
"Возвращение в сборную Перу для меня очень важное событие. У меня были травмы в течении полутора лет, которые, к сожалению, помешали мне тренироваться и выступать на международном уровне, из-за чего я очень сильно переживал. Теперь это в прошлом. Вызов в сборную еще раз доказывает, что я работаю, тренируюсь и двигаюсь в правильном направлении", - сказал Фарфан.
"Главный тренер "Локомотива", тренерский штаб, мои партнеры по команде сделали огромный вклад в мое возвращение в сборную. Я очень благодарен всем им, и сделаю все возможное, чтобы играть за свой клуб на максимуме. Надеюсь, это поможет мне вызываться в сборную и в дальнейшем", - добавил Фарфан.
Ранее СМИ писали об интересе английской "Астон Виллы" и китайского "Шанхай Шеньхуа" к перуанскому нападающему "Локомотива". Сумма трансфера могла составить восемь миллионов евро.
"Предложения действительно были, но я решил остаться в "Локомотиве". Это мой новый вызов, я сам его принял. Меня здесь очень хорошо приняли, поэтому даже не задумывался о переходе в другой клуб. Даст бог, проведу очень долгое время в "Локомотиве", буду стараться быть полезным клубу на все сто процентов", - сказал Фарфан.
"Мне очень приятно, как ко мне относятся одноклубники, тренерский штаб, президент клуба, болельщики", - добавил он.
Также Фарфан прокомментировал то, что главный тренер "Локомотива" Юрий Семин использует его на разных позициях. "За свою карьеру я играл на всех позициях, кроме вратаря. Я профессионал и с этим у меня проблем нет. Для меня самое главное - сыграть на максимуме на той позиции, где меня видит тренер", - отметил форвард.
"Если тренер видит, что мне нужно заполнить брешь, то я готов сыграть и в центре нападения, и в полузащите, и даже защитника. Повторюсь, я профессионал, и с этим у меня проблем не возникает. Если потребуется, то во время матча могу встать в ворота, правда, для этого мне нужно немного потренироваться", - сказал Фарфан.
Фарфан перешел в "Локомотив" зимой 2017 года, за московский клуб он провел 13 матчей, забив два мяча.