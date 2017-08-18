Футболист "Локомотива" Фарфан не загадывает насчет своего участия в матче со "Спартаком"

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан осторожно относится к тому, примет ли он участие в матче седьмого тура чемпионата России по футболу с московским "Спартаком". Об этом он сообщил ТАСС.
"Спартак" и "Локомотив" встретятся в субботу, игра пройдет на стадионе "Открытие-Арена".
"Не буду делать прогнозов по поводу своего участия. Будем отталкиваться от того, как будет заживать травма", - сказал 32-летний нападающий.
"Матч против "Спартака" - это "класико". Не могу сказать, что у меня есть мысли насчет мести за поражение в Суперкубке. В первую очередь, для меня это дерби, где надо играть на все сто процентов, и "Локомотив" постарается полностью выложиться. А что произойдет на поле, мы увидим в субботу", - добавил перуанец.
Фарфан перешел в "Локомотив" в 2017 году. За московский клуб он провел 13 матчей, забив два мяча.