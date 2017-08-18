Российские ватерполистки обыграли британок в матче группового турнира Универсиады

ТАСС, 18 августа. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Великобритании в первом матче группового этапа на Универсиаде 2017 года, которая проходит в Тайбэе.

Встреча группы А завершилась со счетом 25:5 в пользу россиянок. Самым результативными игроками встречи стали Татьяна Зубкова и Ольга Горбунова, в активе которых по пять голов.

В следующем матче россиянки встретятся с канадками. Британки сыграют с венгерками. Обе встречи пройдут 20 августа.

В женском ватерпольном турнире на Универсиаде 12 сборных разделены на две группы. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал в женском водном поло состоится 29 августа.

Торжественное открытие летней Универсиады 2017 года в Тайбэе пройдет 19 августа.