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Геркус: все московские клубы для "Локомотива" раздражители, но "Спартак" выделяется

Спорт
18 августа, 11:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Ерофеев

Как рассказал ТАСС президент "Локомотива", "Спартак" выделяется, потому что это действующий чемпион страны

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Президент ФК "Локомотив" Илья Геркус

Президент ФК "Локомотив" Илья Геркус

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Московский "Спартак" - важный соперник для столичного "Локомотива" и выделяется на фоне других команд, потому что является действующим чемпионом России по футболу. Об этом ТАСС сообщил президент "Локомотива" Илья Геркус.

Матч седьмого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет в субботу на стадионе "Открытие-Арена", игра начнется в 17:30 мск.

"Спартак", безусловно, особенный соперник для нас, но для нас важны все дерби. Мы одинаково настраивались и на матч с ЦСКА, и сейчас на "Спартак", и на "Динамо" в будущем. Все московские клубы друг для друга в хорошем смысле раздражители. Возможно, "Спартак" выделяется, потому что это действующий чемпион, но мы относимся очень внимательно и серьезно к каждому сопернику", - сказал Геркус.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает третье место с 13 очками, "Спартак" располагается на девятом месте с восемью очками.

"Новый клубный магазин откроется в октябре"

Геркус также рассказал, когда откроется новый клубный магазин. В июне в интервью ТАСС он отмечал, что магазин будет располагаться поблизости от домашнего стадиона "Локомотива" "РЖД Арена" - на месте ресторана "Локо-пицца".

"Новый клубный магазин откроется в октябре, ассортимент будет отличаться в лучшую сторону [по сравнению с другим клубным магазином], будет больше товарных позиций и шире выбор", - сказал Геркус.

"Локомотив" 2 мая выиграл в Сочи Кубок России, в финале победив екатеринбургский "Урал" (2:0). На матч приехало более семи тысяч болельщиков московской команды - этот выезд стал самым массовым в истории фан-движения "Локомотива". Руководство клуба организовало для болельщиков специальные льготные авиарейсы.

"На следующий финал Кубка России или финал Лиги Европы возможны подобные акции. Когда клуб принимает участие в крупных, больших матчах, мы готовы помогать болельщикам", - отметил Геркус.

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