Легкоатлетка Пятых дисквалифицирована на четыре года за допинг

ТАСС, 18 августа. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года российскую легкоатлетку Анну Пятых, выступающую в тройном прыжке, за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Пятых нарушила антидопинговые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в 2007 и 2013 годах. Срок дисквалификации отсчитывается с 15 декабря 2016 года. При этом аннулируются результаты, показанные Пятых на чемпионате мира 2007 года. Также аннулируются результаты спортсменки с 6 июля 2013 года по 15 декабря 2016 года.

На чемпионате мира по легкой атлетике 2007 года в японской Осаке Пятых после дисквалификации за употребление запрещенных веществ гречанки Хрисопии Деветци стала бронзовой медалисткой. Кроме того, 36-летняя Пятых является бронзовым призером чемпионатов мира в Хельсинки (2005) и Берлине (2009), эти результаты не попали под срок аннулирования.

CAS рассматривает дела о нарушениях российскими легкоатлетами антидопинговых правил в первой инстанции из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.