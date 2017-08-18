Легкоатлетка Пятых дисквалифицирована на четыре года за допинг

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ТАСС, 18 августа. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года российскую легкоатлетку Анну Пятых, выступающую в тройном прыжке, за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба CAS.
Пятых нарушила антидопинговые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в 2007 и 2013 годах. Срок дисквалификации отсчитывается с 15 декабря 2016 года. При этом аннулируются результаты, показанные Пятых на чемпионате мира 2007 года. Также аннулируются результаты спортсменки с 6 июля 2013 года по 15 декабря 2016 года.
На чемпионате мира по легкой атлетике 2007 года в японской Осаке Пятых после дисквалификации за употребление запрещенных веществ гречанки Хрисопии Деветци стала бронзовой медалисткой. Кроме того, 36-летняя Пятых является бронзовым призером чемпионатов мира в Хельсинки (2005) и Берлине (2009), эти результаты не попали под срок аннулирования.
CAS рассматривает дела о нарушениях российскими легкоатлетами антидопинговых правил в первой инстанции из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.