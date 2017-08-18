Строительство тренировочной площадки в Рощино к ЧМ-2018 обойдется в 500 млн рублей

РОЩИНО /Ленинградская область/, 18 августа, /ТАСС/. Строительство тренировочной площадки к чемпионату мира по футболу 2018 года в поселке Рощино Ленинградской области, а также инфраструктуры рядом с ней, включая обустройство территории, потребует 500 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко.

"Мы рассчитываем, что мы уложимся в 470 млн - это деньги, которые выделил бюджет Российской Федерации и бюджет Ленинградской области в соотношении 1 на 3. Сегодня прозвучала цифра, мы еще добавим 30 млн для того, чтобы обеспечить здесь безопасность по подъезду. Дело в том, что по требованию ФИФА, несмотря на то, что дорога не с таким большим интенсивным движением, она должна иметь и разгонную зону и зону торможения. То есть в 500 млн рублей мы должны уложиться", - сказал он.

По его словам, интерес к тренировочной площадке вместимостью на 550 человек и комплексу для проживания "Лесная Рапсодия", который предусматривает 18 домов для размещения, проявили уже шесть команд чемпионата. Какие именно смогут в итоге ей воспользоваться, пока неизвестно.

"По требованию ФИФА мы не можем называть команды. Все команды очень довольны, потому что комплекс действительно уникален. Это свежий воздух, природа, вид на озеро, хорошие комнаты для проживания, хорошее питание. Самое главное - логистика: с запуском Западного скоростного диаметра расстояние по времени от аэропорта до "Рапсодии" как раз укладывается в тот час, который требует ФИФА. Второе по логистике, расстояние от места проживания команды до тренировочной базы должно не превышать 40 минут, у нас 25 минут", - пояснил губернатор.

По его словам, площадка, которая по предложению местных властей будет называться "Рощино Арена" в дальнейшем может использоваться как тренировочная база для областного футбольного клуба "Тосно", который пока не имеет собственного стадиона, а также как площадка для региональных футбольных матчей. По данным пресс-службы региона, площадку планируют построить к марту 2018 года.

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на- Дону.