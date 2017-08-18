Российские ватерполисты победили сборную Румынии на Универсиаде

ТАСС, 18 августа. Мужская сборная России по водному поло одержала победу над командой Румынии на летней Универсиаде, которая проходит в Тайбэе.

Встреча группы D завершилась со счетом 14:5 в пользу россиян. Самым результативным игроком встречи стал Роман Шепелев, в активе которого три гола.

В следующем матче российская команда сыграет со сборной США. Румыны встретятся со сборной Японии. Обе игры состоятся 20 августа.

В мужском ватерпольном турнире на Универсиаде 12 сборных разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал в мужском водном поло состоится 30 августа.

Торжественное открытие летней Универсиады 2017 года в Тайбэе пройдет 19 августа.