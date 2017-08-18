Хоккеисты "Амура" обыграли "Барыс" в матче Мемориала Блинова

ТАСС, 18 августа. Хабаровский "Амур" обыграл астанинский "Барыс" со счетом 3:2 в матче Мемориала Блинова. Встречи предсезонного турнира проходят в Омске.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Бывальцев (9-я минута), Вячеслав Ушенин (20) и Александр Фролов (52). У проигравших отличились Кирилл Полохов (24) и Нурсултан Бельгибаев (37).

В турнирной таблице "Амур" вышел на третье место, набрав шесть очков в четырех матчах. Хабаровский клуб завершил выступление на турнире. "Барыс" занимает четвертую позицию. В активе команды три очка после трех игр.

В заключительном матче турнира "Барыс" встретится с омским "Авангардом".

Мемориал имени Блинова посвящен памяти олимпийского чемпиона 1968 года Виктора Блинова. Впервые турнир состоялся в 1982 году. В 2017 году соревнования проходят после двухлетнего перерыва.