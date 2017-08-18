Куницын заменит Тарпищева в роли капитана сборной РФ в матче Кубка Дэвиса против венгров

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игорь Куницын с большой вероятностью заменит Шамиля Тарпищева в роли капитана сборной России на матче Кубка Дэвиса против команды Венгрии в сентябре. Об этом ТАСС заявил сам Тарпищев, который с 13 по 16 сентября будет находиться на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), где будут выбраны столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.

"Скорее всего на капитанском мостике меня заменит Куницын. Также наш тренерский штаб недавно пополнил Игорь Андреев - тут проблем не будет, - сказал Тарпищев. - Я скорее всего не смогу присутствовать на Кубке Дэвиса, так как буду находиться в Лиме на сессии МОК".

Сборная России сыграет с командой Венгрии в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Матч пройдет в Венгрии 15-17 сентября. В феврале россияне в гостях уступили сербам во встрече первого круга Мировой группы.

В плей-офф Мировой группы разыгрываются восемь мест в Мировой группе на следующий сезон. Участвуют восемь команд, проигравших матчи первого раунда Мировой группы, а также восемь сборных, завоевавших это право по итогам турниров в Первой группе каждой из региональных зон.