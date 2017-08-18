Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "Спартак" купит футболиста "Ромы" Жезуса, если не сумеет приобрести Гарая

Спорт
18 августа, 16:13 UTC+3 ТАСС

Футбольный клуб "Рома" готов рассмотреть предложения о покупке бразильского защитника от €10 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
Жуан Жезус

Жуан Жезус

© EPA/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 18 августа. Защитник итальянского футбольного клуба "Рома" Жуан Жезус попал в сферу интересов московского "Спартака". Об этом сообщает портал Transfermarketweb.

По информации источника, московский клуб рассматривает кандидатуру 26-летнего игрока в качестве альтернативы, если не сумеет приобрести у испанской "Валенсии" защитника Эсекьеля Гарая. Отмечается, что "Рома" готова рассмотреть предложения от €10 млн.

На прошлой неделе испанская газета Marca сообщала, что "Спартак" и "Валенсия" согласовали переход Гарая, однако в понедельник, по данным издания El Desmarque, испанский клуб отклонил первое предложение красно-белых.

Гарай уже выступал в чемпионате России, когда играл за санкт-петербургский "Зенит" с 2014 по 2016 год, став чемпионом России сезона-2014/15, обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка страны (2015, 2016). На его счету 75 матчей и три гола за петербургский клуб.

Жуан Жезус перешел в "Рому" из "Интера" в 2016 году. В составе команды из Милана защитник провел 110 матчей, в которых отметился одним голом. В минувшем сезоне Жезус стал серебряным призером чемпионата Италии, проведя за "Рому" 20 матчей. В составе национальной сборной Бразилии футболист принял участие в четырех матчах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
"Краснодар" обыграл "Црвену Звезду" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Игровой момент матча
10
ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лимузин Ельцина выставили на продажу за 19,7 млн рублей
2
Неизвестный напал с ножом на людей в Турку
3
Четвертый подозреваемый задержан в связи с терактами в Каталонии
4
Теракты в Каталонии. Хроника событий
5
В Киеве сообщили, что ЕС разрабатывает "план Маршалла" для Украины на €5 млрд ежегодно
6
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
7
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама