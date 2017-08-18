СМИ: "Спартак" купит футболиста "Ромы" Жезуса, если не сумеет приобрести Гарая

ТАСС, 18 августа. Защитник итальянского футбольного клуба "Рома" Жуан Жезус попал в сферу интересов московского "Спартака". Об этом сообщает портал Transfermarketweb.

По информации источника, московский клуб рассматривает кандидатуру 26-летнего игрока в качестве альтернативы, если не сумеет приобрести у испанской "Валенсии" защитника Эсекьеля Гарая. Отмечается, что "Рома" готова рассмотреть предложения от €10 млн.

На прошлой неделе испанская газета Marca сообщала, что "Спартак" и "Валенсия" согласовали переход Гарая, однако в понедельник, по данным издания El Desmarque, испанский клуб отклонил первое предложение красно-белых.

Гарай уже выступал в чемпионате России, когда играл за санкт-петербургский "Зенит" с 2014 по 2016 год, став чемпионом России сезона-2014/15, обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка страны (2015, 2016). На его счету 75 матчей и три гола за петербургский клуб.

Жуан Жезус перешел в "Рому" из "Интера" в 2016 году. В составе команды из Милана защитник провел 110 матчей, в которых отметился одним голом. В минувшем сезоне Жезус стал серебряным призером чемпионата Италии, проведя за "Рому" 20 матчей. В составе национальной сборной Бразилии футболист принял участие в четырех матчах.