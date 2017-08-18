Семин: "Локомотиву" будет не хватать футболиста Ари в матче со "Спартаком"

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МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающего футбольного клуба "Локомотив" Ари будет не хватать команде в московском дерби со "Спартаком". Такое мнение ТАСС высказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Встреча седьмого тура чемпионата России пройдет в Москве на "Открытие-Арене" в субботу, начало - 17:30 мск. Ари раньше выступал за "Спартак", но после ухода из клуба забил в матчах против красно-белых семь голов.
"У меня ожидание хорошей игры, чтобы нашим болельщикам, которых будет много, понравился матч и были полные трибуны. Это будет тяжелая игра. Нам всегда не хватает на поле Ари, потому что он очень хороший нападающий. В целом с составом я уже определился, но посмотрим еще на одной тренировке", - сказал Семин.
Также тренер отметил, что, вероятно, сыграть в матче будет готов пропустивший из-за микротравмы игру с "Тосно" Джефферсон Фарфан. "Думаю, Фарфан будет готов к "Спартаку", - отметил собеседник ТАСС.
Права на 31-летнего Ари принадлежат "Краснодару". За "Локомотив" нападающий выступает на правах аренды с зимы. В прошлом сезоне форвард провел за железнодорожников девять матчей чемпионата России, в которых забил шесть голов, а также три игры в Кубке страны, став его обладателем. В текущем сезоне бразилец сыграл за "Локомотив" во встрече за Суперкубок России, а также в двух матчах чемпионата, после чего получил травму.
По словам самого игрока, он рассчитывает восстановиться к октябрю.