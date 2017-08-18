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"Матч ТВ" заявил, что не прекращает переговоров по показу чемпионата Испании по футболу

Спорт
18 августа, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Представители телеканала сообщили, что продолжают поиски общих точек соприкосновения с агентством, которое владеет правами на трансляции

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Телеканал "Матч ТВ" продолжает вести переговоры о возможности показа матчей чемпионата Испании по футболу сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

В пятницу телекомментатор Василий Уткин написал в Twitter, что игры испанского первенства будут показываться в социальной сети "Вконтакте".

"Мы не прекращаем переговоры и продолжим поиски общих точек соприкосновения с агентством, которое владеет правами, - сказали в пресс-службе "Матч ТВ". - Но это не означает, что мы готовы заплатить цену, которая больше экономически обоснованной. В любом случае всегда можно пытаться найти компромисс".

Чемпионат Испании стартует 18 августа.

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