Итальянский "Сассуоло" отказался продавать футболиста Политано "Зениту" за €15 млн

Красильников объяснил усталостью поражение в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболуСпорт 18 августа, 17:29
СМИ: один человек погиб при нападении неизвестного с ножом на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 17:25
Мифология СПИДа и ВИЧ: 10 самых распространенных заблужденийОбщество 18 августа, 17:25
Запущена англоязычная онлайн-видеоплатформа психологической помощиСоциальная ответственность 18 августа, 17:19
В Ростовской области собрали рекордные 12,3 млн тонн ранних зерновыхНовости партнеров 18 августа, 17:18
Макеты космического корабля, ледокола и скалодромы установят на Тверской в День городаМосква 18 августа, 17:09
В Киеве сообщили, что ЕС разрабатывает "план Маршалла" для Украины на €5 млрд ежегодноМеждународная панорама 18 августа, 17:06
Неизвестный напал с ножом на людей в ТуркуПроисшествия 18 августа, 17:01
Сборная России довольна условиями проживания на Универсиаде в ТайбэеСпорт 18 августа, 17:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 августа. Российский футбольный клуб "Зенит" предложил итальянскому "Сассуоло" €15 млн за нападающего Маттео Политано. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации Ди Марцио, "Сассуоло" отказался продавать 24-летнего итальянца за эту сумму.
Политано выступает за "Сассуоло" с 2015 года. В прошедшем сезоне нападающий провел за клуб 42 матча, в которых забил восемь мячей. Контракт Политано с "Сассуоло" рассчитан до 2021 года.