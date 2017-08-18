Итальянский "Сассуоло" отказался продавать футболиста Политано "Зениту" за €15 млн

ТАСС, 18 августа. Российский футбольный клуб "Зенит" предложил итальянскому "Сассуоло" €15 млн за нападающего Маттео Политано. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации Ди Марцио, "Сассуоло" отказался продавать 24-летнего итальянца за эту сумму.

Политано выступает за "Сассуоло" с 2015 года. В прошедшем сезоне нападающий провел за клуб 42 матча, в которых забил восемь мячей. Контракт Политано с "Сассуоло" рассчитан до 2021 года.