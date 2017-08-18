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Бразильская полиция выявила ОПГ, получавшую деньги от минспорта на фиктивных спортсменов

Спорт
18 августа, 17:39 UTC+3 ТАСС

В 2012 году в Бразилии действовала группировка, создавшая 25 "мертвых душ", в том числе и тех, кто якобы выступал на высоком олимпийском уровне

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ТАСС, 18 августа. Бразильская полиция начала расследование по делу преступной группы, которая незаконно получала деньги от министерства спорта страны на несуществующих спортсменов в рамках федеральной программы. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

"Большой спортсмен" - федеральная программа, которая была создана в 2005 году для финансирования подготовки атлетов. Входящие в нее спортсмены могут получать от 370 до 15 тыс. бразильских реалов (от 7 до 280 тыс. рублей) в месяц.

По данным полиции, в 2012 году в Бразилии действовала преступная группировка, лидер и члены которой являются выходцами с Кубы. Они создали 25 "мертвых душ", в том числе и тех, кто якобы выступал на высоком олимпийском уровне. Благодаря этому преступники получили от минспорта Бразилии 810 тыс. реалов (более 15 млн рублей).

Полиция пока не сообщила имена подозреваемых по расследуемому делу, а также схему, по которой осуществлялось мошенничество - известно только, что подделка документов осуществлялась благодаря компьютерных махинациям. В рамках расследования уже прошло шесть обысков, также выдано шесть ордеров на арест.

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