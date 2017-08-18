Бразильская полиция выявила ОПГ, получавшую деньги от минспорта на фиктивных спортсменов

ТАСС, 18 августа. Бразильская полиция начала расследование по делу преступной группы, которая незаконно получала деньги от министерства спорта страны на несуществующих спортсменов в рамках федеральной программы. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

"Большой спортсмен" - федеральная программа, которая была создана в 2005 году для финансирования подготовки атлетов. Входящие в нее спортсмены могут получать от 370 до 15 тыс. бразильских реалов (от 7 до 280 тыс. рублей) в месяц.

По данным полиции, в 2012 году в Бразилии действовала преступная группировка, лидер и члены которой являются выходцами с Кубы. Они создали 25 "мертвых душ", в том числе и тех, кто якобы выступал на высоком олимпийском уровне. Благодаря этому преступники получили от минспорта Бразилии 810 тыс. реалов (более 15 млн рублей).

Полиция пока не сообщила имена подозреваемых по расследуемому делу, а также схему, по которой осуществлялось мошенничество - известно только, что подделка документов осуществлялась благодаря компьютерных махинациям. В рамках расследования уже прошло шесть обысков, также выдано шесть ордеров на арест.