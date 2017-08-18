"Урал" подписал контракт с французским футболистом Бумалем

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"Урал" подписал контракт с французским футболистом БумалемСпорт 18 августа, 18:29
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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" подписал контракт с французским полузащитником Петрусом Бумалем. Об этом сообщил ТАСС президент футбольного клуба Григорий Иванов.
Ранее в пятницу профиль 24-летнего игрока появился на официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
"Да, мы подписали с ним контракт, но детали раскрывать не буду", - прокомментировал ситуацию Иванов.
Бумаль ранее выступал за французский "Сошо" (8 матчей с 2011 по 2014 год), а также болгарские "Литекс" (5 игр в 2016 году) и софийский ЦСКА (22 матча, 2 гола в 2016-2017).