"Урал" подписал контракт с французским футболистом Бумалем

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" подписал контракт с французским полузащитником Петрусом Бумалем. Об этом сообщил ТАСС президент футбольного клуба Григорий Иванов.

Ранее в пятницу профиль 24-летнего игрока появился на официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

"Да, мы подписали с ним контракт, но детали раскрывать не буду", - прокомментировал ситуацию Иванов.

Бумаль ранее выступал за французский "Сошо" (8 матчей с 2011 по 2014 год), а также болгарские "Литекс" (5 игр в 2016 году) и софийский ЦСКА (22 матча, 2 гола в 2016-2017).