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"Урал" подписал контракт с французским футболистом Бумалем

Спорт
18 августа, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Ранее в пятницу профиль 24-летнего игрока появился на официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги

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Петрус Бумаль (справа)

Петрус Бумаль (справа)

© EPA/ATTILA BALAZS

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" подписал контракт с французским полузащитником Петрусом Бумалем. Об этом сообщил ТАСС президент футбольного клуба Григорий Иванов.

Ранее в пятницу профиль 24-летнего игрока появился на официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

"Да, мы подписали с ним контракт, но детали раскрывать не буду", - прокомментировал ситуацию Иванов.

Бумаль ранее выступал за французский "Сошо" (8 матчей с 2011 по 2014 год), а также болгарские "Литекс" (5 игр в 2016 году) и софийский ЦСКА (22 матча, 2 гола в 2016-2017).

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