Хоккеисты "Авангарда" победили "Автомобилист" в матче Мемориала Блинова

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ТАСС, 18 августа. Омский хоккейный клуб "Авангард" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 2:0 в матче Мемориала Блинова. Встречи предсезонного турнира проходят в Омске.
В составе "Авангарда" отличились Максим Минеев (25) и Дмитрий Кугрышев (53).
"Авангард" лидирует в турнирной таблице с девятью очками. "Автомобилист" делит вторую строчку с хабаровским "Амуром", оба клуба набрали по шесть очков.
Мемориал имени Блинова посвящен памяти олимпийского чемпиона 1968 года Виктора Блинова. Впервые турнир состоялся в 1982 году. В 2017 году соревнования проходят после двухлетнего перерыва.