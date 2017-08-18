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Хоккеисты "Авангарда" победили "Автомобилист" в матче Мемориала Блинова

Спорт
18 августа, 18:31 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

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ТАСС, 18 августа. Омский хоккейный клуб "Авангард" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 2:0 в матче Мемориала Блинова. Встречи предсезонного турнира проходят в Омске.

В составе "Авангарда" отличились Максим Минеев (25) и Дмитрий Кугрышев (53).

"Авангард" лидирует в турнирной таблице с девятью очками. "Автомобилист" делит вторую строчку с хабаровским "Амуром", оба клуба набрали по шесть очков.

Мемориал имени Блинова посвящен памяти олимпийского чемпиона 1968 года Виктора Блинова. Впервые турнир состоялся в 1982 году. В 2017 году соревнования проходят после двухлетнего перерыва.

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