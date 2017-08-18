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Мамиашвили: сборную России по вольной борьбе ожидает жесточайшая конкуренция на ЧМ

Спорт
18 августа, 19:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Состав российской команды, в который вошли восемь спортсменов, стал известен в пятницу

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Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вольная борьба получила развитие во многих странах, которые никогда не были лидерами в этой дисциплине, так что на предстоящем чемпионате мира сборная России столкнется с очень серьезной конкуренцией. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСПР) Михаил Мамиашвили.

Состав российской команды по вольной борьбе, в который вошли восемь спортсменов, стал известен в пятницу. Чемпионат мира по борьбе пройдет в Париже с 21 по 26 августа.

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"Состав определили с учетом побед борцов внутри страны, мало того, для каждого из них были предложены международные соревнования, плюс была проведена учебно-тренировочная работа, было определено их состояние, - рассказал Мамиашвили.

"Если все пункты совпали и борцов включили в состав, то каждый из них обязан бороться за медаль, потенциал у каждого спортсмена большой, - также отметил президент федерации. - Это первый чемпионат мира после Олимпийских игр в Рио, он всегда самый сложный. Идет смотр того, что есть в наличии с прицелом на трехлетнюю перспективу отбора в сборную к следующей Олимпиаде".

"Конкуренция, конечно, жесточайшая, сегодня в призы попадают страны, которых десять лет назад не было на борцовской карте, - подчеркнул собеседник агентства. - Всем понятно, что борьба - медалеемкий вид спорта, 18 комплектов наград, при этом данный вид спорта один из самых малозатратных. Конечно, многие страны начали финансировать борьбу, а некоторые прибегают к натурализации спортсменов. Здесь достаточно просчитать учебно-тренировочную логистику на опыте ведущих стран, все копируется и вкладывается в спортсмена, который через несколько лет становится конкурентноспособным, самое главное, чтобы у спортсмена был голод к победам, самореализации и, конечно, здоровье".

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